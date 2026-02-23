Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:19

Стала известна судьба собаки Додобони, из-за которой россияне отменяют «Додо Пиццу»

Скандальная история вокруг «Додо Пиццы» в Челябинске получила продолжение. Дворняжку по кличке Додобоня, из-за которой ранее уволили курьера, сейчас пытаются поймать и отправить в приют для бездомных животных. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Додобоню три часа ловят для приюта. Видео © Telegram / SHOT

Собаку ловят уже около трёх часов. На место приехала сотрудница приюта. Додобоня бегает по улицам, боится людей и не подпускает к себе близко — за ней аккуратно следуют, чтобы не спугнуть и не потерять.

Россиянин нырнул в бушующий океан на Бали ради спасения собаки
Россиянин нырнул в бушующий океан на Бали ради спасения собаки

Напомним, что курьера «Додо пиццы» Михаила уволили после того, как он укрыл пиццерийную «подопечную» пледом в фирменных цветах в 20-градусный мороз. Основатель сети Фёдор Овчинников заявил, что «сейчас за границей и ничего не знает», после чего завершил разговор. Управляющая точки от комментариев отказалась.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Животные
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar