Новый ГОСТ на энергетики введут в России в 2027 году

С января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают чёткие и жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок, пишет РИА «Новости».

Ключевое изменение — лимит на содержание тонизирующих веществ (кроме кофеина). В одной банке их не должно превышать 50% от верхней допустимой суточной нормы. Также вводится ограничение на массовую долю сухих веществ (сахаров) — не более 10%. Ранее норма касалась только энергетиков и была обратной (не менее 10%).

Кроме того, ГОСТ расширяет перечень разрешённых природных адаптогенов: родиола, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате. Эксперты подчёркивают: цель стандарта — не увеличить «ударную дозу» бодрости, а сделать её безопаснее и разнообразнее, а рынок — честнее.

Ранее Росстандарт утвердил обновлённый ГОСТ на питьевую воду, расфасованную в потребительскую тару. Теперь в технических требованиях к продукции особо оговаривается, что в воде не должно быть каких-либо видимых невооружённым глазом посторонних включений, взвесей или поверхностной плёнки. Вместе с тем допускается незначительный осадок, который может появиться при хранении из-за наличия минеральных солей.