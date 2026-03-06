В России с 2028 года вступит в силу ГОСТ на питьевую упакованную воду

Росстандарт утвердил обновлённый ГОСТ на питьевую воду, расфасованную в потребительскую тару. Как сообщается на официальном портале ведомства, документ вступит в законную силу с 1 января 2028 года.

Разработчиком стандарта выступил Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»). Действие ГОСТа распространяется на упакованную питьевую воду (в том числе природную), предназначенную для питья или приготовления еды. При этом природная минеральная вода под действие новых правил не подпадает.

В технических требованиях к продукции особо оговаривается, что в воде не должно быть каких-либо видимых невооружённым глазом посторонних включений, взвесей или поверхностной плёнки. Вместе с тем допускается незначительный осадок, который может появиться при хранении из-за наличия минеральных солей.

Отдельные положения ГОСТа касаются воды для самых маленьких. Для производства детского питания в качестве сырья разрешено использовать только столовую природную минеральную или природную питьевую воду. Кроме того, устанавливается ограничение на объём тары: упаковка воды, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, не должна превышать 6 литров.

Ранее Life.ru писал, что новые государственные стандарты на творог и продукты из творога начнут действовать в январе 2027 года. В России расширят список сырья, которое можно использовать для его производства. Но при этом снизятся нормы содержания белка: в зависимости от жирности его будет 14%, 15% или 17% (вместо 14%, 16% и 18%).