Россиян предупредили о «тихом» подорожании белого хлеба после изменения ГОСТа

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который начнёт действовать с 1 апреля 2026 года. Как пояснил «Вечерней Москве» научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, обновлённый стандарт повысит качество продукции, но существенно не повлияет на цены.

«Производитель не может отклоняться от действующих нормативов, потому что это ведёт к административной ответственности в связи с несоответствием стандартам. Соответственно, продукция станет лучше», — отметил экпсерт.

Однако, по его словам, стоимость хлеба вырастет в пределах продовольственной инфляции — на 5–9%. Более дорогие сорта могут подорожать на 10–20% из-за возможных издержек при производстве бюджетной продукции по новым требованиям.

Напомним, с 1 апреля привычная буханка хлеба может немного измениться из-за нового государственного стандарта. В России вступает в силу обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит документ ещё советских времён.