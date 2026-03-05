Новый ГОСТ снизит нормы по содержанию белка в твороге

Новые государственные стандарты на творог и продукты из творога начнут действовать в январе 2027 года. В России расширят список сырья, которое можно использовать для его производства. Об этом говорится в обновлённом ГОСТе.

В перечень разрешённого сырья добавили пастеризованное коровье молоко и сгущённое молоко. Новая редакция ГОСТа устанавливает более низкие нормы содержания белка в твороге. В зависимости от жирности продукта белка должно быть 14%, 15% или 17%. Сейчас действующий стандарт требует 14%, 16% и 18%.

Также изменят нормы влажности творога. Минимальный порог массовой доли влаги в продукции повысится с 60% до 65%.

Напомним, с 1 апреля в России заработает обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он заменит документ советской эпохи. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.