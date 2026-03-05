Новый ГОСТ снизит нормы по содержанию белка в твороге
Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers
Новые государственные стандарты на творог и продукты из творога начнут действовать в январе 2027 года. В России расширят список сырья, которое можно использовать для его производства. Об этом говорится в обновлённом ГОСТе.
В перечень разрешённого сырья добавили пастеризованное коровье молоко и сгущённое молоко. Новая редакция ГОСТа устанавливает более низкие нормы содержания белка в твороге. В зависимости от жирности продукта белка должно быть 14%, 15% или 17%. Сейчас действующий стандарт требует 14%, 16% и 18%.
Также изменят нормы влажности творога. Минимальный порог массовой доли влаги в продукции повысится с 60% до 65%.
Напомним, с 1 апреля в России заработает обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он заменит документ советской эпохи. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.