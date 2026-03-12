Экономист объяснил, почему в России вдруг начали штамповать ГОСТы на хурму, вино и карандаши

Разработка новых ГОСТов в России — не хаотичная эпидемия, а планомерное возвращение к системе, защищающей потребителя и поддерживающей отечественного производителя. Такое мнение «Газете.ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

По словам экономиста, стандартизация сегодня строится не на копировании западных норм, а на реальных запросах рынка и общества. Хотя ГОСТы формально добровольны, они работают как чёткий ориентир. Когда производитель указывает соответствие стандарту, он добровольно берёт на себя повышенные обязательства перед покупателем, гарантируя, что продукт сделан по классической рецептуре, а не по удешевлённым техусловиям.

«Потребитель, конечно, будет выбирать хурму или вино «по ощущениям», но наличие чёткого стандарта гарантирует, что эти ощущения будут положительными, а продукт — безопасным и качественным», — пояснил Мосягин.

Он привёл несколько примеров. ГОСТ на хурму защищает от невызревших плодов, на игристые вина — от порошковых суррогатов. Требования к собакам-поводырям регламентируют подготовку животных и их допуск в общественные места. Даже стандарт на карандаши определяет безопасность материалов, с которыми контактируют дети.

Ранее в России утвердили ГОСТ на энергетические напитки. Документ ограничивает содержание кофеина и сахаров в тонизирующих продуктах. По оценкам специалистов, новые требования сделают рынок более прозрачным, а сами напитки перестанут наносить здоровью такой вред.