«Еда для радости»: Нутрициолог развеяла миф о пользе мороженого при борьбе с диабетом

Гарвардские учёные заявили, что мороженое благодаря структуре молочного жира и кислотам CLA может снижать «плохой» холестерин и ускорять метаболизм, но превращать пломбир в лекарство от диабета и ожирения — опасное искажение смысла. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог Мария Румянцева.

Исследователи говорят о натуральном мороженом и адекватных порциях, а не о литровых упаковках. CLA и молочный жир действительно могут влиять на обмен веществ, но трактовать это как разрешение лечиться десертом — грубая ошибка.

«Мороженое — это в первую очередь десерт, еда для радости, а не источник здоровья и уж точно не лекарство. Идея, что оно лечит диабет или ожирение, — некорректная интерпретация исследований», — подчеркнула Румянцева.

Нутрициолог советует смотреть на мороженое как на лакомство, которое можно вписать в рацион в небольших количествах: оптимальная порция — 70–100 граммов время от времени. Выбирать стоит варианты с простым составом (молоко, сливки, сахар), без сиропов, начинок и вафельных украшений. Йогуртовое мороженое и сорбеты — альтернатива, но в них почти нет белка и много сахара.

Ранее учёные выяснили, что умеренное употребление натурального мороженого может быть полезно для здоровья, поскольку оно улучшает метаболические показатели и снижает риск диабета второго типа. Ключевую роль играют молочный жир, кальций и редкая аминокислота CLA.