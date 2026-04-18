«Дело не в обжорстве»: почему привычный хлеб заставляет наше тело запасать жир даже при диете

Даже привычное потребление хлебобулочных и углеводсодержащих продуктов способно спровоцировать рост массы тела, хотя дневная калорийность рациона остаётся прежней — виной всему торможение метаболизма. Авторами данного вывода стали сотрудники Высшей школы экологии человека и жизни Осакского столичного университета, а опубликована информация была на страницах издания Science Daily.

Как пояснил глава научной группы профессор Сигэнобу Мацумура, результаты говорят о том, что причина полноты кроется не в особых качествах пшеницы, а в ярко выраженном пристрастии к углеводам и следующих за ним метаболических сдвигах.

В ходе опытов на грызунах специалисты выяснили, как именно углеводная пища воздействует на поведение зверей и их внутренний обмен. Подопытные практически полностью забросили обычный корм, переключившись на продукты с высоким содержанием углеводов. Несмотря на то что суммарная энергетическая ценность съеденного почти не возросла, мыши заметно прибавили в весе и обзавелись внушительными жировыми запасами.

Метод непрямой калориметрии помог установить истинную причину: дело не в обжорстве, а в падении энерготрат организма. В крови животных обнаружили избыток жирных кислот при дефиците незаменимых аминокислот, а печёночные клетки активно копили жир. Как только пшеничную мугу убрали из меню, вес и обменные процессы быстро пришли в норму.

В планах учёных — выяснить, насколько похожие механизмы работают у людей.

Ранее Life.ru рассказывал, что умеренное ежедневное употребление шоколада (15–30 г горького с 70% какао) не ведёт к набору веса. По словам диетологов, ключевую роль играют общий рацион и образ жизни, а не отдельные продукты.