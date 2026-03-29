29 марта, 12:13

Диетолог рассказала, сколько шоколада можно есть без риска набрать вес

Диетолог Мизинова: Ежедневный шоколад не страшен, если соблюдать норму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Шоколад не приводит к набору лишнего веса при ежедневном употреблении, если соблюдать меру. Об этом NEWS.ru сообщила врач-диетолог Наталья Мизинова. Она уточнила, что важно контролировать размер порции.

«Своим пациентам я всегда рекомендую шоколад не исключать, поскольку это продукт, который вызывает выброс серотонина в нашем головном мозге и приносит удовольствие. В целом это достаточно полезный продукт, поэтому две-четыре дольки, то есть 15–30 граммов хорошего горького шоколада, содержащего порядка 70% какао, никак не отразятся на фигуре», — сказала она.

Диетолог добавила, что ключевым фактором набора массы становится общий рацион и образ жизни, а не отдельные продукты. Если питание остаётся сбалансированным, то небольшие послабления в виде шоколада не приведут к негативным последствиям.

Минус 40 кг за месяц — миф! Как реально подтянуть тело к лету и не сорваться на жёстких диетах

Ранее сообщалось, что влияние кофе на способность к зачатию часто преувеличивается. Решающую роль играет не сам кофеин, а его количество. При умеренном потреблении напиток не оказывает существенного влияния на репродуктивное здоровье.

