Диетолог рассказала, сколько шоколада можно есть без риска набрать вес

Шоколад не приводит к набору лишнего веса при ежедневном употреблении, если соблюдать меру. Об этом NEWS.ru сообщила врач-диетолог Наталья Мизинова. Она уточнила, что важно контролировать размер порции.

«Своим пациентам я всегда рекомендую шоколад не исключать, поскольку это продукт, который вызывает выброс серотонина в нашем головном мозге и приносит удовольствие. В целом это достаточно полезный продукт, поэтому две-четыре дольки, то есть 15–30 граммов хорошего горького шоколада, содержащего порядка 70% какао, никак не отразятся на фигуре», — сказала она.

Диетолог добавила, что ключевым фактором набора массы становится общий рацион и образ жизни, а не отдельные продукты. Если питание остаётся сбалансированным, то небольшие послабления в виде шоколада не приведут к негативным последствиям.

