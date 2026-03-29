Минус 40 кг за месяц — миф! Как реально подтянуть тело к лету и не сорваться на жёстких диетах

Похудеть за короткий срок к летнему сезону возможно, но не кардинально. Сбросить 40 кг за месяц и обрести кубики на прессе не получится: мышцы наращиваются долго, но подтянуть живот и улучшить тонус тела реально.

Экспресс-диеты вредят здоровью. Организм воспринимает резкие ограничения как стресс и потом возвращает вес с запасом. Жир может лечь неровностями, пишет 360.ru, со ссылкой на тренеров и диетологов.

В рационе должны быть белки и жиры. Утром можно есть углеводы, вечером — белки с овощами. Пейте воду — литр-полтора в день. Исключите фастфуд и трансжиры навсегда — они старят организм и вызывают воспаления. Также обязательна физическая нагрузка. Начинайте постепенно — два-три раза в неделю по полчаса. Выбирайте бег, плавание или игры. Движение должно стать привычкой.

Спать надо ложиться до полуночи. Во время сна мышцы восстанавливаются и крепнут. Откажитесь от гаджетов за час до сна. Это даст больше энергии и упростит похудение. Главное — думать не только о купальнике к лету, но и о здоровье на годы вперёд.

Кстати, популярные в соцсетях схемы похудения с хлорофиллом, цитратом магния и инозитолом не дают ожидаемого эффекта. Снижение веса — это не результат от отдельных добавок, а результат системной работы организма.