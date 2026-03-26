«Обедать надо строго вовремя»: Онищенко поддержал запрет на перекусы в офисе

Запрет работодателя на перекусы на рабочем месте может быть полезен с этической, гигиенической точки зрения и для здоровья сотрудников. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что есть производства, где перекусы запрещены в принципе, хотя принимать пищу разрешают. В качестве примера академик привёл медиков во время пандемии CoViD-19, которые заходили в красную зону на сутки.

О каком перекусе могла идти речь? Они заходили туда на сутки. Это категорический пример, который всем понятен: ни о каком перекусе речи быть не может. Они, конечно, что-то ели, но это экстремальная ситуация. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам эксперта, в подавляющем большинстве профессий, включая офисных работников, всё определяется трудовым договором, в котором прописаны обязательства сторон и предусмотрен обеденный перерыв. Если же человек сидит в офисе и перекусывает прямо на рабочем столе, это неправильно.

«Перекусы вообще вредны. Из-за них набирается лишний вес, работа сидячая, нарушается метаболизм. Обедать надо строго вовремя», — подчеркнул он.

Академик также отметил, что сейчас складывается правильная тенденция к переводу многих профессий, особенно для женщин с маленькими детьми, на дистанционную работу. На удалёнке сотрудник сам решает, когда перекусить и как быть одетым. При этом Онищенко подчеркнул, что работодатель может запретить перекусы, только если это условие прописано в трудовом договоре. Если такого условия нет, то запрет будет нарушением.

