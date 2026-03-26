26 марта, 08:02

Бутерброд с чаем на рабочем месте рискует обернуться увольнением, предупредил юрист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Работодатель может установить запрет на чаепития и перекусы непосредственно на рабочем месте и даже привлечь за это к дисциплинарной ответственности, рассказал РИА «Новости» юрист Илья Пащенко. При этом трудовой кодекс не содержит прямого запрета на приём пищи прямо за столом.

Так, статья 108 ТК РФ гарантирует работнику перерыв для отдыха и питания, однако не конкретизирует, где именно он должен проходить. Таким образом, действующее законодательство оставляет этот вопрос открытым.

Восполнить этот пробел может сам работодатель, прописав в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах чёткие требования к месту и времени приёма пищи. По словам Пащенко, если сотрудник нарушит установленные таким образом правила, ему грозит дисциплинарная ответственность. При систематическом нарушении — неоднократных замечаниях и выговорах — работодатель вправе применить крайнюю меру вплоть до увольнения.

Ранее стало известно, что работодатель вправе уволить токсичного сотрудника, хотя сам термин в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Юридически прекратить трудовые отношения с таким подчинённым можно только на основании реальных дисциплинарных нарушений, поскольку негативное поведение всегда выражается в конкретных действиях.

