Названы пять главных изменений для сотрудников и работодателей в 2026 году

В 2026 году вступают в силу несколько важных изменений, которые затронут как работников, так и работодателей. Их перечислила доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева в беседе с агентством «Прайм».

Прежде всего с 1 января вырос МРОТ — теперь он составляет 27 093 рубля. Это повлияет не только на зарплаты, но и на размер пособий, которые к нему привязаны.

Меняются и правила выдачи больничных. Если человек брал его четыре и более раз за последние полгода, следующий лист нетрудоспособности выдадут всего на пять дней. Продлевать его сможет только врачебная комиссия, которая выяснит причины частых заболеваний. Право на оплачиваемые больничные получат и самозанятые, добровольно уплачивающие взносы — пока в рамках эксперимента.

Кроме того, Госдума обсуждает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются сверхурочной работы, срочных договоров и неполного дня. Это даст работодателям больше гибкости в управлении персоналом, заключила эксперт.

