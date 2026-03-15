Работникам объяснили, как отказаться от сверхурочной работы без риска увольнения

Когда переработки становятся системой, а чужие задачи перекладывают на вас, это прямой путь к выгоранию, уверена бизнес-тренер Юлия Черных. По её словам, если сотрудник молчит или соглашается, руководитель не понимает, что границы нарушены, и переработки становятся нормой.

Другая крайность — агрессивная реакция подчинённого, которая разрушает субординацию. Для разрешения ситуации важен спокойный и структурированный диалог. Не оправдывайтесь, а обозначайте рамки. Если переработки повторяются, предложите обсудить формат компенсации.

«Ещё один приём — корректный вопрос, который возвращает ответственность руководителю: «Если бы вы три недели подряд заканчивали работу в 23:00, как бы вы поступили на моём месте?» Главное, задавать его спокойно, без насмешки», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она подчеркнула, что тон имеет значение: чёткая и короткая позиция звучит убедительнее длинных объяснений. Иногда отказ воспринимается как зрелость, однако в токсичной среде становится индикатором, что договориться невозможно. В любом случае чёткий отказ помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Ранее Life узнал, как заставить работодателя раскошелиться при увольнении. Когда человек увольняется, он обычно думает о том, какую сумму получит в последний рабочий день. Однако важно учитывать не только размер выплаты, но и то, будет ли с неё удержан налог.