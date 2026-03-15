Работодателям разрешили увольнять токсичных сотрудников

Термина «токсичный сотрудник» в Трудовом кодексе РФ нет, но работодатель может уволить такого подчинённого за реальные дисциплинарные проступки, рассказала директор департамента Роскачества Евгения Ганькина. По её словам, токсичность всегда проявляется в конкретных действиях: оскорблениях, срывах работы, игнорировании распоряжений, создании конфликтов. Ключевую роль играет фиксация: служебные записки, акты, жалобы коллег.

За первое нарушение полагается взыскание, за повторное — увольнение по статье за неоднократное неисполнение обязанностей. Дополнительный инструмент — корпоративный кодекс этики. Если сотрудник под подпись ознакомлен с правилами поведения и систематически их нарушает, это тоже основание для дисциплинарных мер. Токсичный сотрудник разрушает команду, поэтому компании всё чаще рассматривают здоровую рабочую среду как стратегическую ценность.

«Корпоративная культура, основанная на уважении, открытой коммуникации и понятных правилах поведения, становится не просто элементом имиджа, а инструментом устойчивого развития бизнеса», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Кстати, использование служебных ноутбуков для личных целей хоть и обычная практика, но работодатель не имеет права читать личные переписки сотрудников. Компания вправе устанавливать правила использования техники и контролировать рабочие процессы, но это не распространяется на частное общение.