Россиянам объяснили, может ли начальник читать их переписки на служебном ноутбуке

Использование служебных ноутбуков для личных целей — обычная практика, но работодатель не имеет права читать личные переписки сотрудников, заявила адвокат Надежда Борзенко. По её словам, компания вправе устанавливать правила использования техники и контролировать рабочие процессы, но это не распространяется на частное общение. Даже на корпоративном устройстве личная переписка остаётся личной и защищена законом.

Проверка мессенджеров или частной почты без согласия сотрудника нарушает тайну переписки и право на частную жизнь. Техническая возможность доступа не даёт законного права читать такие сообщения. Работодатель может фиксировать нарушения политик безопасности и анализировать служебную переписку, но внутренние регламенты не отменяют требований закона о защите частной жизни и персональных данных.

«Получение доступа к личной переписке и использование её без согласия работника может стать основанием для привлечения должностных лиц к ответственности», — подчеркнула юрист в интервью RT.

К слову, оскорбления и ложные обвинения в домовых чатах могут привести к серьёзным штрафам. В отдельных случаях сумма наказания может достигать 5 миллионов рублей. Анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности.