Слово — не воробей: какие фразы в домовом чате грозят штрафом в 5 миллионов

Оскорбления и ложные обвинения в домовых чатах могут привести к серьёзным штрафам. В отдельных случаях сумма наказания способна достигать 5 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей — за публичную клевету с использованием сети «Интернет», до 5 миллионов рублей — при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал Якубовский.

Он добавил, что оскорбления в домовых чатах, где состоит значительное количество участников, считаются публичными. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь или деловую репутацию, подпадает под статью 128.1 УК РФ. Парламентарий подчеркнул, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности, а суды принимают в качестве доказательств скриншоты переписки, показания участников чата и данные от администраторов сервисов.

