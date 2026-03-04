Россиян предупредили о штрафах за выброс батареек и ламп в обычные баки во дворе

Ртутные градусники, энергосберегающие лампы, батарейки, электронику, автошины и строительный мусор запрещено выбрасывать в обычные контейнеры во дворе. Нарушителям грозит административная ответственность, предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Иногда в обычные контейнеры попадают вещи, которым там не место. Ртутные термометры или энергосберегающие лампы кажутся простым сором, но они могут быть ядовиты для почвы. Севшие батарейки и электроника содержат опасные тяжёлые металлы. Автомобильные шины и обломки стен запрещено вывозить на общие свалки согласно Федеральному закону номер 89-ФЗ и распоряжению правительства №2970-р», — пояснил эксперт в беседе с RT.

За фиксацию такого нарушения предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. По словам специалиста, граждан штрафуют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Юрлиц наказывают серьёзнее, так как для них предусмотрены санкции от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или временная приостановка работы на срок до 90 суток.

Контроль за площадками для сбора ТКО возложен на управляющие компании. Сотрудники регионального оператора при вывозе отходов могут обнаружить запрещённые предметы и передать информацию контролирующим инстанциям — Росприроднадзору или экологическому надзору региона. Выявить нарушителя помогают камеры видеонаблюдения и показания соседей.

Чтобы избежать санкций, эксперт советует сдавать опасные бытовые отходы в специализированные пункты приёма, старую технику — в центры переработки, а строительный мусор вывозить самостоятельно через регионального оператора.

А ранее Life.ru писал, что россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире. По словам специалиста, если запах вызван животными, их могут изъять у хозяина путём выкупа. Норма призвана защищать как самих питомцев, так и права соседей.