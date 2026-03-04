«Дышать нечем»: Соседей с «вонючей» квартирой накажут рублём и изъятием животных

Плохой запах из квартиры может стать причиной не только конфликта с соседями, но и реальных финансовых потерь. За нарушение санитарных норм россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей, а в некоторых случаях дело может дойти до изъятия питомцев. О неприятных последствиях для владельцев «вонючих» квартир рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до 1 тысячи рублей», — сказала Леонова РИА «Новости».

Для юридических лиц наказание жёстче — от 10 до 20 тысяч рублей. Если запах вызван животными, их могут изъять у хозяина путём выкупа. Норма призвана защищать как самих питомцев, так и права соседей.

Ранее Life.ru рассказывал, что делать, если ваш сосед-алкаш превратил свою квартиру зловонный в притон. Выселить нарушителя почти невозможно — суды защищают право на единственное жильё. Однако по статье 30 Жилищного кодекса соседи могут требовать привести квартиру в порядок. Иногда ситуацию меняет предписание от Жилищной инспекции или Роспотребнадзора.