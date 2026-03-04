Слово не воробей: Оскорбление в Сети может стоить до 700 тысяч рублей

Оскорбительные комментарии в интернете могут грозить россиянам реальным штрафом, ответственность наступит по статье 5.61 КоАП РФ. Об этом предупреждает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Так, если оскорбление направлено в личных сообщениях, штраф для физического лица составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Публичные оскорбления — в групповых чатах или на общедоступных страницах — наказываются строже.

«Для нарушителей предусмотрено наказание в виде административного штрафа: для физлиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей», — пояснил эксперт в беседе с ТACС.

Машаров подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, в какой соцсети оставлен комментарий. Скриншоты из запрещённых платформ суды принимают в качестве доказательств. Наличие оскорбления определяется лингвистической экспертизой. Срок давности по таким делам — три месяца с момента правонарушения.

Ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения, предназначенные для открытого ознакомления, должны размещаться на русском языке как государственном. При этом в регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза, но в остальных эпизодах за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.