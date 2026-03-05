Застряли за рубежом и боитесь увольнения? Адвокат объяснил, как сохранить рабочее место

Россияне, оказавшиеся в сложной ситуации за пределами страны, задаются вопросом: грозит ли им увольнение из-за невозможности вовремя выйти на службу. По словам адвоката Сергея Жорина, формально работодатель видит лишь отсутствие подчинённого на месте, что по Трудовому кодексу РФ расценивается как прогул. Об этом он рассказал Life.ru.

Однако юрист подчёркивает: ключевое значение имеет причина отсутствия.

Если человек реально не может вернуться — например, отменены рейсы, закрыто воздушное сообщение, нет возможности выехать из страны — это уже не прогул, а обстоятельства, которые от сотрудника не зависят. Сергей Жорин Адвокат

Главный риск для сотрудника заключается в молчании. Если человек просто перестал выходить на связь, руководство имеет полное право расторгнуть контракт. Чтобы защитить свои права, необходимо оперативно уведомить компанию о проблеме, предоставив подтверждающие документы: скриншоты отмен рейсов или официальные сообщения авиаперевозчиков.

Жорин рекомендует не дожидаться радикальных мер со стороны начальства, а сразу вступать в диалог. Есть несколько легальных способов урегулировать вопрос: оформить отпуск без сохранения зарплаты, запросить перевод на дистанционный формат или договориться о простое.

На практике большинство работодателей стараются договариваться, поскольку суды оценивают реальность обстоятельств, а не только формальное отсутствие на работе. Главный совет Жорина: если застряли за границей — не молчать. Письмо работодателю, подтверждающие документы и открытый диалог часто позволяют избежать увольнения.

Ранее власти ОАЭ приняли экстренные меры для иностранных граждан, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. Такие люди будут освобождены от штрафов за просроченное пребывание.