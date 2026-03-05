Туристы часами стоят за бензином в Таиланде из-за войны на Ближнем Востоке

На тайском острове Самуи образовались многокилометровые очереди на автозаправках. Российские туристы рассказали Mash, что на станции Bangchak образовался затор из более чем 30 автомобилей и мопедов — время ожидания превышает полтора часа. С 3 марта запрещена заправка в канистры, топливо отпускают только напрямую в бак.

Очередь на автозаправке в Таиланде. Видео © Telegram / Mash

Поводом для ажиотажа стал рост цен на фоне ближневосточного кризиса. 3 марта компании Shell и Caltex подняли стоимость бензина и дизеля на 4,20 бата. На следующий день после вмешательства премьер-министра цены вернули к прежнему уровню и зафиксировали на 15 дней. Однако Министерство энергетики Таиланда предупредило о риске нового скачка после 4 марта — на мировых рынках нефть марки Diesel приближается к $100 за баррель.

Ситуацию усугубляет закрытие Ормузского пролива, о котором заявил Иран, пригрозив открывать огонь по судам. Туристы опасаются не только дефицита топлива, но и подорожания трансфера, экскурсий и такси.