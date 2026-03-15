Работникам дали план действий на случай, если начальство вынуждает уволиться

Работодатель не имеет права принуждать сотрудника к увольнению по собственному желанию, предупредил руководитель службы охраны труда Алексей Липатов. Однако, по его словам, давление часто маскируют под усиленный контроль и необоснованные претензии, что нарушает права работника, и он может обратиться в трудовую инспекцию или суд.

«При этом контроль рабочего времени, который обычно усиливается над сотрудником, сам по себе законен. Работодатель вправе и обязан организовывать учёт и контроль, а порядок обычно фиксируют в правилах внутреннего трудового распорядка», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он призвал собирать доказательства давления: переписку, сообщения, свидетельские показания. Работодатель обязан соблюдать процедуру дисциплинарных взысканий. Изменение условий труда, включая возврат в офис при дистанционной работе, возможно только по соглашению сторон или через процедуру, установленную законом. Если увольнение всё же произошло, оспорить его можно в суде в течение месяца со дня получения копии приказа или трудовой книжки.

