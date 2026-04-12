12 апреля, 08:58

Организм в стрессе: почему женщинам нельзя пропускать завтрак и чем это грозит здоровью

Диетолог объяснила, почему пропуск завтрака разрушает женское здоровье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daisy Daisy

Пропуск завтрака может негативно влиять на женское здоровье — из-за особенностей гормональной регуляции женский организм острее реагирует на утренний дефицит энергии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Утренний голод способен нарушать гормональный фон у женщин, поскольку их эндокринная система требует более тонкой настройки. Завтрак запускает важные процессы, особенно связанные с гормонами стресса и репродуктивной функцией. Длительное голодание повышает кортизол, что отражается на энергии, цикле, настроении и общем самочувствии.

У мужчин, по словам Рединой, реакция на пропуск завтрака менее выражена — их организм легче переносит интервалы без еды из-за иной гормональной регуляции.

Однако диетолог подчеркнула, что завтрак не обязателен для всех. Если человек не чувствует голода утром и хорошо себя чувствует — это норма. Но при усталости, раздражительности или проблемах с концентрацией стоит пересмотреть утренний рацион.

Редина добавила, что чашка кофе за полноценный завтрак не считается, поскольку он должен включать в себя белки, жиры и сложные углеводы.

«Это могут быть, например, яйца, творог, каша с орехами или йогурт с фруктами — главное, чтобы организм получил энергию и «понял», что день начался», — подытожила она.

Что ели люди в Российской империи: топ-5 самых интересных дореволюционных рецептов

Ранее Life.ru рассказывал, что умеренное ежедневное употребление шоколада (15–30 г горького с 70% какао) не ведёт к набору веса. По словам диетологов, ключевую роль играют общий рацион и образ жизни, а не отдельные продукты.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Владимир Озеров
