Отпугивает вампиров и вирусы: При каких недугах полезен чеснок, а когда его нельзя есть

Чеснок обладает множеством полезных свойств, включая уникальные эфирные масла, которые отпугивают вирусы. Его рекомендуется есть во время простуды, но не как единственное средство, а как помощника в комплексе с правильным лечением, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По её словам, норма потребления чеснока индивидуальна, но лучше не превышать одного сырого зубчика в день. При проблемах с ЖКТ от овоща стоит отказаться, поскольку эфирные масла раздражают слизистые и могут вызвать обострение. Однако чеснок хорошо разжижает кровь, поэтому его полезно есть при атеросклерозе.

«Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а наоборот, её коагулировать, то нужно полностью исключить чеснок из рациона», — подчеркнула эксперт.

