Любимые лакомства россиян оказались сильнейшими провокаторами деменции

Риск деменции повышается на 30%, если пятую часть всех суточных калорий человек потребляет из фастфуда, колбас, фабричных сладостей, газированных напитков и готовых блюд, предупредила доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. По её словам, эти продукты уничтожают полезные виды кишечных бактерий, что служит триггером для возникновения множества серьёзных заболеваний.

Согласно рекомендациям ВОЗ, дневная норма калорий для мужчин составляет от 2150 до 3800 килокалорий, а для женщин — от 1700 до 3000, и из-за высокой калорийности ультрапереработанная пища легко может занять объёмную долю в рационе. Потребление всего 10% калорий из таких продуктов в день связано с повышением риска болезни Крона на 12%. Дисбактериоз также влияет на выработку нейромедиаторов в мозге, что связано с риском развития депрессии, подчеркнула врач.

«Масштабное исследование показало: если УПП составляют более 20% дневной калорийности, риск развития деменции повышается почти на 30%», — заключили собеседница «Газеты.ru».

К слову, тонизирующие напитки наносят серьёзный удар по здоровью. Поскольку действие энергетиков основано на кофеине, таурине и сахаре. Кофеин стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение и повышает давление, таурин усиливает этот эффект, а сахар даёт резкие скачки глюкозы.