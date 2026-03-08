Россиян предупредили о неочевидной опасности любимого напитка

Зелёный чай противопоказан людям с гастритом, язвой и рефлюксной болезнью, предупредила профессор Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. По её словам, при изготовлении листья проходят недолгую ферментацию, которая повышает кислотность.

«Зелёный чай ферментируют недолго и останавливают процесс путём сушки, при достаточно низких температурах. Это позволяет сохранить все питательные вещества, в том числе его антиоксидантные свойства», — отметила собеседница «Газеты.ru».

В процессе ферментации разрушаются клеточные стенки, выделяются ферменты, окисляющие вещества. Однако катехины и другие экстрактивные вещества при контакте с желудочным соком усиливают кислотность, что опасно при уже имеющихся нарушениях, подчеркнула эксперт.

