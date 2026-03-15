15 марта, 19:38

Названы опаснейшие последствия регулярного употребления энергетиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TORWAISTUDIO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TORWAISTUDIO

Тонизирующие напитки наносят серьёзный удар по здоровью, предупредила кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева. По её словам, это отнюдь не безобидный способ взбодриться, поскольку действие энергетиков основано на кофеине, таурине и сахаре. Кофеин стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение и повышает давление, таурин усиливает этот эффект, а сахар даёт резкие скачки глюкозы.

Россиян предупредили о неочевидной опасности любимого напитка

Кардиолог Денис Прокофьев добавил, что энергетики пришли из спортивной медицины и оправданы только при тяжёлых физических нагрузках для восстановления баланса. В повседневной жизни они искусственно возбуждают организм, вызывая тахикардию, скачки давления, тревожность и бессонницу. При регулярном употреблении формируется хроническая нагрузка на сердце и сосуды, возможны аритмии, гипертонические кризы, инфаркты и инсульты.

«Поскольку энергетики провоцируют повышенное давление и частый пульс, то как результат — большая нагрузка на сердце. И если она станет регулярной, то сердце увеличится в размере, поскольку возникнет гипертрофия миокарда», — отметил собеседник газеты «Известия».

Врач развеяла популярный миф о смертельной дозе алкоголя

Напомним, с января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок.

