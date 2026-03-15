Названы опаснейшие последствия регулярного употребления энергетиков

Тонизирующие напитки наносят серьёзный удар по здоровью, предупредила кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева. По её словам, это отнюдь не безобидный способ взбодриться, поскольку действие энергетиков основано на кофеине, таурине и сахаре. Кофеин стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение и повышает давление, таурин усиливает этот эффект, а сахар даёт резкие скачки глюкозы.

Кардиолог Денис Прокофьев добавил, что энергетики пришли из спортивной медицины и оправданы только при тяжёлых физических нагрузках для восстановления баланса. В повседневной жизни они искусственно возбуждают организм, вызывая тахикардию, скачки давления, тревожность и бессонницу. При регулярном употреблении формируется хроническая нагрузка на сердце и сосуды, возможны аритмии, гипертонические кризы, инфаркты и инсульты.

«Поскольку энергетики провоцируют повышенное давление и частый пульс, то как результат — большая нагрузка на сердце. И если она станет регулярной, то сердце увеличится в размере, поскольку возникнет гипертрофия миокарда», — отметил собеседник газеты «Известия».

Напомним, с января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок.