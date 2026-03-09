Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

9 марта, 15:01

Водка, чеснок, травы и другие мифы об иммунитете, которые вам нужно срочно забыть

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В погоне за здоровьем люди нередко попадают в ловушку популярных заблуждений об иммунитете. Детский терапевт Ани Сарсарян предупреждает: закаливание полезно, но при некоторых хронических болезнях сердца и острых инфекциях оно противопоказано. Лечебное голодание тоже не укрепляет иммунитет, а, наоборот, лишает организм энергии, необходимой для выработки антител. А вот ожирение и диабет действительно подавляют защитные силы.

Особую тревогу вызывают народные методы: прогревание паром над картошкой грозит ожогом дыхательных путей, чеснок в носу — аллергией, а растирание водкой или уксусом — спазмом сосудов и отравлением у детей. Вакцинации бояться не стоит: она формирует коллективный иммунитет и защищает даже тех, кому прививки противопоказаны.

Терапевт Василий Чистяков добавляет, что кортизол не враг, а помощник в адаптации. Опасен лишь его хронический избыток при стрессе дольше месяца и недосыпе. Главные союзники иммунитета — сбалансированное питание, спорт и отказ от вредных привычек, уверен собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам рассказали, как распознать весеннее обострение и что делать. Симптомы, питание, режим дня и советы врачей — в материале Life.ru.

Борис Эльфанд
