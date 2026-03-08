Любители авокадо рискуют опозориться в самый неподходящий момент

Некоторые популярные продукты из ПП-рациона могут вызывать вздутие и дискомфорт, предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. По его словам, виной тому — FODMAP-вещества, которые активно ферментируются кишечными бактериями. Например, авокадо может спровоцировать газообразование.

«Продукт давно стал символом ПП, но в нём есть сахарный спирт персеитол, который хорошо ферментируется. Более 60 граммов — это уже доза, которая может спровоцировать вздутие», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Протеиновые батончики с инулином, чайный гриб, ромашковый чай, цикорий, яблоки, ржаной хлеб, мёд, чеснок, лук, орехи, арбуз, персики и сливы тоже входят в группу риска. Термическая обработка не разрушает FODMAP-компоненты. Реакция строго индивидуальна, универсального списка продуктов нет — подбирать рацион нужно методом проб, подчеркнул эксперт.

К слову, существует пять высококалорийных продуктов, которые могут быть полезны для организма. К ним относятся орехи, авокадо, жирная рыба, финики и тёмный шоколад. Они богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, однако их следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с этим проблем.