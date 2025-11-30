Рыба против простуды: Life.ru узнал морской рацион, который поможет укрепить иммунитет

С наступлением холодного сезона организм особенно нуждается в дополнительной поддержке. Как отметила врач-терапевт Ирина Чикалкина в беседе с Life.ru, сокращение светового дня и снижение синтеза витамина D создают повышенную нагрузку на иммунную систему. Вместе с бренд-шефом Вячеславом Кимом специалист рекомендует регулярно включать в рацион рыбу и морепродукты — натуральный источник необходимых питательных веществ.

Особую ценность рыбы представляют омега-3 жирные кислоты. Эти соединения не только снижают воспалительные процессы, но и компенсируют сезонный дефицит витамина D, синтез которого в коже зимой сокращается на 80%. Кроме того, морепродукты богаты йодом, регулирующим гормональный баланс, цинком для восстановления клеток и селеном.

«Селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приёма пищи», — уточнила терапевт.

Шеф-повар Вячеслав Ким советует готовить рыбу щадящими методами — запекание или приготовление на пару предпочтительнее жарки. Для ужина идеально подходят лёгкие комбинации: лосось с авокадо, салаты с морепродуктами или роллы без сливочных соусов. Терапевт рекомендует употреблять рыбу 2-3 раза в неделю, сочетая с овощами для лучшего усвоения витаминов.

«Если вы выбираете роллы на ужин — пусть это будут роллы с тунцом, лососем, авокадо или морской капустой. Такие сочетания будут полезны организму. Лучше избегать жареных роллов и сливочных соусов — они снижают пользу рыбы», — отметил шеф-повар.

Эксперты сходятся во мнении, что сбалансированное питание с акцентом на морепродукты способно стать эффективной альтернативой аптечным витаминным комплексам.

