Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:52

Учёный раскрыл, как поднять иммунитет с помощью яиц

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Для укрепления иммунитета осенью в рацион следует регулярно включать яйца, обогащённые селеном и йодом, рекомендовал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. По его словам, этот продукт повышает защиту клеток от повреждений и снижает воспалительные процессы в организме.

Ворота для бактерий: Врач запретила россиянам хранить яйца в дверце холодильника
Ворота для бактерий: Врач запретила россиянам хранить яйца в дверце холодильника

«Обогащённые селеном яйца есть в продаже в России. Они отличаются большей устойчивостью к внутренним окислительным процессам при хранении, а также высокой пищевой ценностью. Дополнительно к селену яйца обогащают йодом, недостаток которого может привести к заболеваниям щитовидной железы», — отметил кандидат технических наук в беседе с «Газетой.ru».

Он уточнил, что для обогащения продуктов используются химические, биологические и физические методы, включая специальные корма для сельскохозяйственных животных. В частности, проблема нехватки нутриентов в рационе россиян была частично решена через обогащение корма кур-несушек дрожжами и водорослями, которые содержат витамины группы В, селен и йод.

Россиян предупредили о неочевидных рисках вегетарианской диеты
Россиян предупредили о неочевидных рисках вегетарианской диеты

Ранее врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью. Кроме того, названы лучшие источники железа для организма. А ещё составлен список продуктов для борьбы с осенней нехваткой витаминов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar