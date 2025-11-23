Учёный раскрыл, как поднять иммунитет с помощью яиц
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Для укрепления иммунитета осенью в рацион следует регулярно включать яйца, обогащённые селеном и йодом, рекомендовал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. По его словам, этот продукт повышает защиту клеток от повреждений и снижает воспалительные процессы в организме.
«Обогащённые селеном яйца есть в продаже в России. Они отличаются большей устойчивостью к внутренним окислительным процессам при хранении, а также высокой пищевой ценностью. Дополнительно к селену яйца обогащают йодом, недостаток которого может привести к заболеваниям щитовидной железы», — отметил кандидат технических наук в беседе с «Газетой.ru».
Он уточнил, что для обогащения продуктов используются химические, биологические и физические методы, включая специальные корма для сельскохозяйственных животных. В частности, проблема нехватки нутриентов в рационе россиян была частично решена через обогащение корма кур-несушек дрожжами и водорослями, которые содержат витамины группы В, селен и йод.
