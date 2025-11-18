Россия и США
18 ноября, 10:16

Россиян предупредили о неочевидных рисках вегетарианской диеты

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Вегетарианство не представляет опасности при грамотном подходе к составлению рациона, уверена нутрициолог Анна Дёмина. По её словам, растительная пища богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые улучшают пищеварение, состояние кожи и способствует нормализации веса. Однако важно сохранять баланс микроэлементов.

Преимущества вегетарианства заключаются в снижении уровня холестерина и сахара в крови, уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и эффективном контроле веса. При этом эксперт выделила и риски: дефицит витаминов B12 и D, железа и Омега-3, а также сложности с усвоением белка из растительных продуктов при несбалансированном рационе.

Life.ru выяснил, кому лучше отказаться от красного мяса, а кому — ограничить

Особую осторожность при переходе на растительное питание следует проявлять детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также перенёсшим травмы или страдающим железодефицитной анемией. Необходимы сбалансированный рацион и регулярный контроль здоровья. Для тех, кто не готов полностью отказаться от животных продуктов, подойдут вегетарианские разгрузочные дни один-два раза в неделю.

«Вегетарианство — это не запрет, а выбор и забота о себе», — заключила собеседница RuNews24.ru.

Выяснилось, какая еда из супермаркета самая коварная

Ранее россиян предупредили об опасности вегетарианства во время беременности. Кроме того, Life.ru выяснил, какие «полезные» продукты для диеты незаметно добавляют вес. А ещё диетолог назвала главных врагов красивой кожи и волос.

