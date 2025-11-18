Россиян предупредили о неочевидных рисках вегетарианской диеты

Вегетарианство не представляет опасности при грамотном подходе к составлению рациона, уверена нутрициолог Анна Дёмина. По её словам, растительная пища богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые улучшают пищеварение, состояние кожи и способствует нормализации веса. Однако важно сохранять баланс микроэлементов.

Преимущества вегетарианства заключаются в снижении уровня холестерина и сахара в крови, уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и эффективном контроле веса. При этом эксперт выделила и риски: дефицит витаминов B12 и D, железа и Омега-3, а также сложности с усвоением белка из растительных продуктов при несбалансированном рационе.

Особую осторожность при переходе на растительное питание следует проявлять детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также перенёсшим травмы или страдающим железодефицитной анемией. Необходимы сбалансированный рацион и регулярный контроль здоровья. Для тех, кто не готов полностью отказаться от животных продуктов, подойдут вегетарианские разгрузочные дни один-два раза в неделю.

«Вегетарианство — это не запрет, а выбор и забота о себе», — заключила собеседница RuNews24.ru.