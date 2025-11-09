Диетолог назвала главных врагов красивой кожи и волос

Преждевременное старение кожи и плохое состояние волос часто являются следствием неправильного питания, а не естественных процессов. О продуктах, которые сильнее всего вредят внешности, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания», — уверена Соломатина.

По словам эксперта, длительное неправильное питание приводит к накоплению в организме веществ, нарушающих выработку коллагена. Особенно негативно на внешность влияют четыре группы продуктов. Жареная пища способствует слипанию белков и жиров, что ведёт к морщинам и нарушает работу сосудов, а содержащиеся в ней трансжиры вызывают преждевременное старение клеток. Сахар провоцирует повреждение стенок сосудов и создает среду для размножения вредных бактерий, вызывающих проблемы с кожей и кариес.

Консерванты и красители, которых много в чипсах и газировке, являются для организма чужеродными, и на их выведение тратятся ресурсы, предназначенные для восстановления, что ускоряет старение. К продуктам, негативно влияющим на внешность, диетолог также отнесла красное мясо, сливочное масло и сыр из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Ранее Life.ru развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения. Желудок, благодаря своей складчатой структуре, быстро пропускает воду, не принимая её за пищу. Температура воды не влияет на вес, однако ледяное питьё в холода чревато переохлаждением миндалин и риском заболеть.