Диетолог предупредила об опасности вегетарианства во время беременности

Отказ от животных продуктов во время вынашивания ребёнка может привести к дефициту полиненасыщенных жирных кислот, критически важных для развития мозга плода. Об этом заявила врач-диетолог Юлия Москвичёва из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова.

«Недостаток омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребёнка», — подчеркнула специалист в интервью «Газете.ru».

Эксперт уточнила, что хотя омега-кислоты содержатся в растительных маслах, орехах и семенах, их концентрация часто недостаточна для беременных. Наиболее значимыми источниками остаются жирная морская рыба и морепродукты. При этом врач отметила, что современные витаминные комплексы и специализированное питание позволяют компенсировать возможный дефицит у будущих мам, придерживающихся вегетарианской диеты.

Ранее сообщалось, что в России включат в порядок ведения беременности обязательное тестирование НИПТ. Данный анализ позволяет выявить риск хромосомных аномалий у плода по крови матери.