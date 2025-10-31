Жительницам российских деревень хотят увеличить пособие по беременности
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о дополнительной поддержке беременных женщин, проживающих в сельской местности. В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, подготовленном совместно с главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой, парламентарии указали на системные проблемы деревень.
«На селе низкие зарплаты, врачей не хватает, большие трудности с транспортом, а условия труда гораздо тяжелее, чем в городе», — цитирует Миронова 360.ru.
Депутат Госдумы предложил увеличить на 50% пособие по беременности и родам для женщин, официально работающих и постоянно проживающих в сельской местности не менее трёх лет. Дополнительной мерой поддержки должна стать компенсация транспортных расходов на проезд к медицинским учреждениям в рамках системы обязательного медицинского страхования.
По мнению авторов инициативы, принятие соответствующих законодательных изменений позволит укрепить демографический потенциал сельских территорий и снизит финансовые и медицинские барьеры, препятствующие рождению детей в сельской местности.
