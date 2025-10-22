Россиянкам объяснили, как оформить пособие по беременности и родам

В 2025-2026 годах процедура оформления пособий по беременности для работающих женщин максимально упрощена благодаря системе «проактивных выплат» и электронному документообороту. Об этом рассказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

«Ключевую роль в процессе оформления пособия по беременности играют медицинское учреждение, работодатель и Социальный фонд России (СФР)… С 2022 года больничные листы формируются исключительно в электронном виде (ЭЛН). Медицинская организация автоматически направляет информацию в СФР, а фонд, в свою очередь, уведомляет работодателя об открытии больничного», – подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

После получения уведомления от СФР женщина пишет заявление работодателю о предоставлении отпуска по беременности и родам. Затем бухгалтерия направляет в СФР сведения для расчёта и выплаты пособия. Фонд проверяет данные и в течение 10 рабочих дней перечисляет пособие напрямую женщине.

Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет процедура аналогична. После окончания отпуска по беременности и родам женщина пишет заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком и о назначении пособия. Работодатель передаёт сведения в СФР, который производит ежемесячные выплаты, заключил финансист.

А ранее Life.ru писал, что минимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит не менее 124,7 тыс. рублей. По словам специалиста, для россиянок, получающих среднюю заработную плату, эта сумма достигнет 457,5 тыс. рублей.