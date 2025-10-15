Пособие по уходу за ребёнком: Сколько получат родители со средней зарплатой в 2026 году

В 2026 году ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет может составить 38 740 рублей для россиян со средней зарплатой. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком в настоящее время составляет 10 103,83 рубля (был увеличен на 9,5% с 1 февраля 2025 года). Ожидается, что минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2026 году увеличится до 10 837,20 рубля. Максимальная величина пособия по уходу за одним ребёнком выросла до 68 995,48 рубля в 2025 году. В 2026 году она увеличится на 20,3% и составит 83021,18 рубля», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Базируясь на данных Росстата о средней заработной плате в 89 069 рублей в 2024 году и прогнозируемой сумме в 105-110 тысяч рублей в 2025 году, Балынин подчеркнул, что размер пособия будет равен примерно 38 739 рублям. Эксперт отметил, что при одновременном уходе за двумя детьми, ежемесячные выплаты удваиваются, достигая 77 479 рублей. Если уход осуществляется за тремя и более детьми, расчёт пособия производится, исходя из 100% среднедневного заработка за последние два года, что в данном случае составит 96 849 рублей.

Балынин пояснил, что размер пособия по уходу за ребёнком, выплачиваемого в рамках социального страхования, зависит от дохода, облагаемого страховыми взносами, за два предшествующих года. В 2026 году расчёты будут основываться на доходах за 2024-2025 годы. Доход, не превышающий предельный размер базы для обложения взносами, делится на 731 день (за вычетом периодов нетрудоспособности, получения пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком).

А ранее в Правительстве России заявили, что государство повысит размер единого пособия для семей с детьми на 6%. В 2026 году выплата составит 18 371 рубль, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.