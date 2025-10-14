Мишустин: В 2026 году пособие семьям с детьми вырастет на 6% — до 18 371 рубля

В 2026 году государство повысит размер единого пособия для семей с детьми на 6%. Таким образом, выплата составит 18 371 рубль, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Действует ряд мер социальной поддержки, в том числе единое пособие [для семей с детьми]. С января оно увеличено более чем на 12,5% до 17 тысяч 201 рубля», — сказал премьер-министр на стратегической сессии.

По его словам, в 2026 году объём этой выплаты вновь вырастет на 6%, составив 18 тысяч 371 руб.

Ранее Life.ru сообщал, что Социальный фонд России планирует в 2027 году увеличить пособие по беременности и родам до 1 миллиона рублей. При этом ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком будут составлять 95,5 тысячи рублей.