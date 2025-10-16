Пособие по беременности и родам: Сколько заплатят россиянам в 2026 году

Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит не менее 124,7 тыс. рублей. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Для россиянок, получающих среднюю заработную плату, эта сумма, по его мнению, достигнет 457,5 тыс. рублей.

«Минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля. Отсюда получаем, что минимальный размер пособия по беременности и родам составит 124 702,2 рубля при одноплодной беременности (140 дней), 138 963,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности (194 дня)», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин дополнил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году будет равна 955 836 рублям при обычной беременности, 1,065 млн рублей при осложнённой одноплодной беременности и 1,325 млн рублей при многоплодной беременности.

Опираясь на данные Росстата о средней зарплате в 89 069 рублей в 2024 году, экономист отметил, что ожидаемая средняя зарплата за 2025 год составит 105–110 тыс. рублей. Соответственно, размеры пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составят 457 504,60 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями – 509 790,84 рубля, а при многоплодной беременности – 633 970,66 рубля.

Эксперт уточнил, что величина пособия по беременности и родам напрямую зависит от официального дохода женщины за два предшествующих года, с которого производились отчисления страховых взносов. Размер пособия для получателей в 2026 году будет рассчитан на основе заработка за 2024 и 2025 годы. Общий доход за этот период суммируется, но с учётом установленных лимитов по страховым взносам за каждый год. Полученная сумма затем делится на 731 – общее число календарных дней в 2024–2025 годах.

А ранее Life.ru писал, что в следующем году ежемесячная выплата по уходу за ребёнком может составить 38 740 рублей для россиян со средней зарплатой. По словам специалиста, при одновременном уходе за двумя детьми, ежемесячные выплаты удваиваются, достигая 77 479 рублей.