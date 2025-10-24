Названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году

В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам достигнет 955 тысяч рублей. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая со ссылкой на параметры бюджетного проекта.

«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — сообщила собеседница агентства.

Парламентарий уточнила, что соответствующее положение содержится в основных финансовых документах страны, которые были одобрены депутатами в первом чтении 22 октября. Пакет законодательных актов включает федеральный бюджет и бюджет Социального фонда на предстоящий трёхлетний период. Принятые документы, разработанные правительством Российской Федерации, теперь готовятся ко второму чтению, запланированному на 18 ноября.

Ранее лидер политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что в России могут расширить количество семей, имеющих право на ежемесячное пособие по случаю рождения или воспитания ребёнка. Данный законопроект уже внесёт в Госдуму. Инициатива предполагает изменение критериев дохода, позволяющих получать пособие, и выплачивать его семьям, чей доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.