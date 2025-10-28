Россия и США
28 октября, 11:14

В России включат в порядок ведения беременности обязательное тестирование НИПТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

В проекте нового порядка оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии предлагает внедрить неинвазивное пренатальное тестирование и обязательные визиты к психологу. Он также предусматривает обновление оборудования и патронаж женщин после родов. Об этом РБК сообщили в Минздраве России.

«Принятие нового порядка позволит повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, способствовать укреплению репродуктивного потенциала», — говорится в сообщении.

Проект Минздрава вводит неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для ранней диагностики хромосомных аномалий у плода. Планируется обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз при беременности, а также использование протокола сообщения диагноза при выявлении пороков развития.

Документ предусматривает возможность патронажа на дому, включая работу мобильных медицинских бригад, а также обновление стандартов оснащения женских консультаций, перинатальных центров и родильных домов. В пресс-службе уточнили, что устаревшее оборудование заменят на современное, включая устройства для дистанционного наблюдения за состоянием плода и матери, а также гинекологические кресла для маломобильных пациентов.

Также расширены задачи по консультированию женщин и семей по вопросам репродуктивного здоровья и грудного вскармливания. Проект вводит понятие «критические акушерские состояния», требующие мониторинга со стороны профильного национального медицинского центра, а также третий этап дородовой диагностики пороков развития плода. Кроме того, регламентированы сроки постановки беременных на учет, которые ранее были только рекомендательными.

Ранее сообщалось, что создание регистра беременных позволит врачам и Минздраву получать важные статистические данные для улучшения системы здравоохранения. Новая мера даст возможность точнее анализировать демографические тенденции, уровень материнской и младенческой смертности, а также учитывать региональные особенности ведения беременности.

Милена Скрипальщикова
