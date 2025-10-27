Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 23:10

Девятый регион России ввёл выплаты беременным школьницам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Тульской области беременные школьницы и студентки теперь смогут получить выплаты в 150 тысяч рублей. Соответствующий приказ Министерства труда и соцзащиты региона вступил в силу для тех, кто встал на учёт с 1 января 2025 года.

Аналогичные пособия будут доступны и студенткам колледжей, техникумов и вузов. Меры будут действовать до конца 2027 года.

Тульская область стала девятым регионом России, где внедрена подобная поддержка. До этого выплаты ввели в Орловской, Брянской, Кемеровской, Новгородской, Саратовской областях, а также в Карелии, Алтайском и Хабаровском краях. Пособия направлены на поддержку беременных девушек и создание условий для безопасного материнства.

Региональные власти убеждены, что программы социальной поддержки помогут молодым мамам завершить образование и подготовиться к материнству.

Названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году
Названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что в Госсовете обсуждают меры против склонения женщин к аборту. Комиссия по направлению «Семья» поддержала введение такой ответственности на федеральном уровне.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar