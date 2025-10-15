В Госсовете поддержали введение ответственности за склонение к аборту

Комиссия Государственного совета РФ по направлению «Семья» выступает за установление на федеральном уровне ответственности за склонение женщин к аборту. С таким заявлением выступил председатель комиссии, глава Республики Мордовия Артём Здунов, обращаясь к участникам «нулевых чтений» соответствующего законопроекта в Общественной палате России.

«Вместе мы должны сформировать в обществе выбор в пользу жизни — отношение к беременности как к высшей ценности, объекту особой защиты и заботы. Принятие соответствующих законодательных решений на федеральном уровне играет здесь ключевую роль», — подчеркнул Здунов.

Он также отметил, что Мордовия стала пионером в этом вопросе, приняв соответствующий закон два года назад. Инициатива получила поддержку религиозных и общественных организаций. По его словам, эту практику переняли другие регионы, и на сегодня аналогичные нормы действуют уже в 25 субъектах Российской Федерации.

Глава региона подчеркнул, что закон «О защите женщин от склонения к прерыванию беременности» позволяет усилить контроль и обеспечить проведение всех обязательных этапов консультирования, чтобы формировать положительные репродуктивные установки и помочь женщинам избежать рокового шага.

Отмечается, что после принятия закона в Мордовии количество абортов сократилось на 51%, а в других регионах, таких как Псковская и Новгородская области, — на 24% и 17,8% соответственно. Под склонением к аборту в законопроекте понимаются уговоры, подкуп, обман или иные действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности.

Ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала молодым людям не откладывать создание семьи и рождение детей на потом, а начинать уже с 18 лет, не дожидаясь 30-летия. Она напомнила, что природа по-прежнему диктует свои правила, и лучший возраст для того, чтобы стать мамой, — это от 18 до 25–26 лет.