Филимонов: На Вологодчине за сентябрь зарегистрирован лишь 1 аборт против 145 годом ранее

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью Life.ru рассказал, что за март–сентябрь 2025 года регион добился резкого снижения числа абортов: март–апрель — 32 против 420 годом ранее, май — 9 против 138, июнь — 7 против 136 (-95%), июль — 0 против 112, август — 1 против 114, сентябрь — 1 против 145.

По словам собеседника Life.ru, речь идёт не о запретительных мерах, а о «комплексной политике народосбережения» и широкой профилактической кампании через диалог с врачами частных и государственных клиник. Ограничения не касаются медицинских показаний и случаев, связанных с последствиями преступных действий.

Мы запустили масштабную кампанию, направленную на профилактику искусственного прерывания беременности, и взываем к здравому смыслу через диалог с врачами частных и государственных клиник. Разумеется, эта практика не касается случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Интервью Life.ru с «самым трезвым» губернатором читайте по ссылке.