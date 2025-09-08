Малышева призвала россиян жениться и рожать детей в 18 лет

Телеведущая Елена Малышева призвала молодых людей не откладывать создание семьи и рождение детей до достижения 30-летнего возраста. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!».

«Не откладывайте замужество и рождение детей на потом. Природа не изменилась, и идеальный возраст для материнства — от 18 до 25–26 лет», — заявила ведущая.

По её словам, после 30 лет у женщин существенно уменьшается количество яйцеклеток, что может снизить вероятность успешной беременности. Кроме того, дети, рождённые женщинами старше 30 лет, подвержены большему риску развития различных патологий.