Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 10:41

Малышева призвала россиян жениться и рожать детей в 18 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Телеведущая Елена Малышева призвала молодых людей не откладывать создание семьи и рождение детей до достижения 30-летнего возраста. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!».

«Не откладывайте замужество и рождение детей на потом. Природа не изменилась, и идеальный возраст для материнства — от 18 до 25–26 лет», заявила ведущая.

По её словам, после 30 лет у женщин существенно уменьшается количество яйцеклеток, что может снизить вероятность успешной беременности. Кроме того, дети, рождённые женщинами старше 30 лет, подвержены большему риску развития различных патологий.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов» выступил с инициативой о полном запрете абортов в России. В качестве исключения он отметил случаи, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям.

