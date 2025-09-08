С 1 октября увеличат пособия и выплаты на детей. Как получить прибавку и сколько она составит Оглавление Кому повысили пособия Какие пособия и выплаты повысят с 1 октября в регионах Этой осенью повысят сразу несколько пособий, которые получают семьи с детьми. Какие выплаты вырастут с 1 октября и что надо учесть, чтобы их получить? 7 сентября, 21:20 С 1 октября повысят выплаты семьям с детьми. Обложка © Life.ru

Кому повысили пособия

С 1 сентября 2025 года увеличен размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам. Женщины, которые учатся очно в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, могут так же, как и работающие женщины, получать пособие по беременности и родам. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Если женщина учится очно, она может в 30 недель уйти в отпуск по беременности и родам и получить пособие. Оно назначается на основании справки медицинской организации. Ранее это пособие выплачивалось в размере стипендии. Сейчас пособие по беременности и родам учащимся устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Пособие назначает и выплачивает Социальный фонд России.

— Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. С 1 сентября размер пособия для студенток составит 90 202 рубля. При осложнённых родах выплата достигнет 100 510,8 рубля. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия составит 124 994,2 рубля, — пояснили в СФР.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на выплату в течение шести месяцев с момента окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ или клиентской службе СФР.

Для оформления выплаты очно нужно представить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, и справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Какие пособия и выплаты повысят с 1 октября в регионах

На уровне некоторых регионов и муниципальных образований производится индексация некоторых выплат. Например, в Архангельской области с 1 октября будет проиндексировано ежемесячное пособие на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную организацию. Оно увеличится с 2463,66 рубля до 2562,21.

С 1 октября 2025 года будет проиндексировано ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида, ребёнка, являющегося ВИЧ-инфицированным. Размер повысится на одного ребёнка с 297,25 до 310,63, семьям, имеющим двух и более детей-инвалидов, — с 380,47 до 397,59 рубля.

— В Саратовской области будет проиндексировано несколько выплат с 1 октября 2025 года, они вырастут на 4%. Прибавка затронет ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, воспитывающим детей в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет; ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), ежемесячные денежные выплаты на питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулёзом, ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, — отметила Оксана Красовская.

Вырастут в регионе и ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Деньги перечисляют до получения ими среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет.

Повысят также единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, проживающим на территории Саратовской области; единовременную социальную выплату многодетным семьям на приобретение автотранспорта (легкового автомобиля или микроавтобуса); региональный материнский (семейный) капитал семьям, имеющим детей, место жительства которых находится на территории Саратовской области (сейчас его размер — 132 580,16 рубля).

— Затронет индексация и ежемесячные денежные средства на содержание ребёнка в приёмной семье, на питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулёзом, ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева