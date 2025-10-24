Гинеколог поддержала внедрение в России единой базы с данными беременных

Создание регистра беременных в первую очередь предоставит врачам и Минздраву РФ ценные статистические данные для улучшения системы здравоохранения, рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина. По её словам, новая мера позволит точнее анализировать демографические тенденции, уровень материнской и младенческой смертности, а также региональные особенности ведения беременности.

Эксперт подчеркнула, что сбор статистики поможет корректировать клинические рекомендации и совершенствовать диагностику рисков, хотя для достижения практических результатов потребуется время. Для будущих мам нововведение останется незаметным, поскольку регистр предназначен прежде всего для системной работы Минздрава в области акушерства и гинекологии.

«Когда мы получаем данные, каждый раз ведётся колоссальная работа», — подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнёт функционировать единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, который включит в себя расширенную базу данных о пациентах. Об этом в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.