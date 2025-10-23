В России с марта 2026 года появится единая база с данными беременных

В России с 1 марта 2026 года начнёт функционировать единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, который включит в себя расширенную базу данных о пациентах. Об этом в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорождённых детей», — сказала она.

Новая система будет содержать не только информацию о пациентах с такими заболеваниями, как сахарный диабет, злокачественные новообразования и расстройства поведения, но и комплексные данные о течении беременности и здоровье новорождённых. Создание регистра направлено на совершенствование системы мониторинга демографической ситуации и повышение качества медицинского сопровождения на всех этапах — от ведения беременности до наблюдения за здоровьем младенцев.

Ранее сообщалось, что для будущих мам в России упростили процесс получения пособия по беременности и родам. После того как женщина узнаёт о полагающемся ей пособии от Социального фонда России, ей нужно подать заявление на отпуск по беременности и родам своему работодателю. Бухгалтерия компании передаст в СФР информацию, необходимую для расчёта и выплаты пособия. СФР проверит предоставленные данные и перечислит деньги напрямую женщине в течение 10 рабочих дней.