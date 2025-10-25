Россия и США
25 октября, 14:42

Диетолог развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения

Обложка © freepik

Вода не обладает чудодейственными свойствами для снижения веса, хотя и способствует нормализации пищеварительных процессов, рассказал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, жидкость быстро покидает желудок из-за анатомических особенностей органа.

«Вода не может заменить собой пищу, потому что желудок представляет под собой характерную складчатость, которая позволяет жидкости быстро проходить по пищеводу и быстро покидать его», — подчеркнул эксперт.

Температура воды тоже не влияет на похудение, при этом холодное питьё в осенне-зимний период повышает риск простудных заболеваний из-за переохлаждения миндалин. Специалист также развеял миф о необходимости утреннего потребления воды натощак.

«Ничего страшного не случится с человеком, если он не выпьет стакан воды после пробуждения. Этот ритуал не способствует похудению, а просто ускоряет метаболизм», — заключил Гинзбург.

Ранее россиянам рекомендовали осенний рацион для борьбы с хандрой. Кроме того, названы лучшие источники железа для организма. А ещё врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью.

