Диетолог развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения

Вода не обладает чудодейственными свойствами для снижения веса, хотя и способствует нормализации пищеварительных процессов, рассказал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, жидкость быстро покидает желудок из-за анатомических особенностей органа.

«Вода не может заменить собой пищу, потому что желудок представляет под собой характерную складчатость, которая позволяет жидкости быстро проходить по пищеводу и быстро покидать его», — подчеркнул эксперт.

Температура воды тоже не влияет на похудение, при этом холодное питьё в осенне-зимний период повышает риск простудных заболеваний из-за переохлаждения миндалин. Специалист также развеял миф о необходимости утреннего потребления воды натощак.

«Ничего страшного не случится с человеком, если он не выпьет стакан воды после пробуждения. Этот ритуал не способствует похудению, а просто ускоряет метаболизм», — заключил Гинзбург.